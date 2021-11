Quando lei perseguita lui. Una situazionme rovesciata rispetto a quanto accede spesso a danno delle donne. Questa volta invece nella follia della violenza la vittima è un uomo. Ha tentato di investire con l’auto il marito che era in monopattino. Una 32enne è stata arrestata dai carabineri, il giudice ha dispoposto i domiciliari. La brutta vicenda è accaduta a Piombino. I fatti risalgono alla notte del 23 ottobre, quando i carabinieri intervengono su Lungomare Marconi per quello che, apparentemente, viene descritto all’operatore della Centrale operativa dell’Arma di Piombino, come un incidente stradale tra un’autovettura e...

Quando lei perseguita lui. Una situazionme rovesciata rispetto a quanto accede spesso a danno delle donne. Questa volta invece nella follia della violenza la vittima è un uomo.

Ha tentato di investire con l’auto il marito che era in monopattino. Una 32enne è stata arrestata dai carabineri, il giudice ha dispoposto i domiciliari. La brutta vicenda è accaduta a Piombino. I fatti risalgono alla notte del 23 ottobre, quando i carabinieri intervengono su Lungomare Marconi per quello che, apparentemente, viene descritto all’operatore della Centrale operativa dell’Arma di Piombino, come un incidente stradale tra un’autovettura e un monopattino elettrico. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato solo l’auto e il monopattino, i due si erano allontanati.

Gli accertamenti dei carabinieri del Norm (nucleo operativo radiuomobile) hanno consentito di accertare che non si trattava di un incidente (tra l’altro, sul manto stradale non c’erano segni riconducibili ad una perdita di controllo del veicolo) nonché di identificare il conducente del monopattino, nel frattempo, rintracciato al Pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina, dove si era recato per le cure mediche.

La donna invece dopo l’incidente si era resa irreperibile ed è stata ritrovata dagli uomini dell’Arma alcuni giorni dopo. L’ex marito subito dopo l’incidente ha invece raccontato ai carabinieri di una serie di episodi anche violenti da parte dell’ex coniuge. Già nell’agosto 2021 era stato vittima di una rapina: la donna avrebbe sferrato un pugno al volto all’ex e si sarebbe impossessata di 60 euro. Alla base dei comportamenti della donna sembra ci siano questioni legate ai soldi, al mantenimento dopo la fine del matrimonio.

I militari, su delega della Procura di Livorno, nel frattempo hanno svolto ulteriori attività d’indagine che hanno consentito di riscontrare le dichiarazioni dell’uomo. In effetti, per quanto accertato dai carabinieri, allo stato, la donna, da circa un anno, dopo la fine del rapporto sentimentale e di convivenza, avrebbe reiterato nei suoi confronti maltrattamenti e atteggiamenti persecutori che sono culminati con il tentativo di investirlo con un’autovettura – di proprietà di un’altra persona - mentre si stava recando a lavoro con il monopattino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura di Livorno, concordando pienamente con l’ipotesi investigativa dei carabinieri di Piombino, ha disposto nei confronti della donna, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La 32enne, da anni residente in città, è conosciuta dalle forze dell’ordine per numerosi episodi di violenza contro l’ex marito e la figlia dei due. Il fascicolo parla di reati di maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, rapina e lesioni personali, nei confronti dell’ex coniuge e della figlia. Dopo questo episodio su ordine della Procura di Livorno, che ha coordinato le indagini, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piombino hanno eseguito un’ordinanza di applicazione che prevede gli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, nei confronti della donna.

m. p.