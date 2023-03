Quaranta chili di cocaina nascosti in un trolley: arrestato un trentenne

Il questore Roberto Massucci

Livorno, 21 marzo 2023 – Maxi sequestro di droga dalla parte della Squadra mobile di Livorno. Ieri pomeriggio gli agenti hanno infatti sequestrato quaranta chili di cocaina a un albanese di 30 anni fermato per un controllo a La California.

L’uomo, sconosciuto finora alle forze dell’ordine, ha insospettito i poliziotti quando lo hanno notato entrare velocemente, con fare circospetto, all’interno di un cortile antistante una palazzina.

Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo. L’albanese, vistosi alle strette, ha subito ammesso di avere con se’ cocaina nascosta dentro un trolley custodito in un annesso di pertinenza della sua abitazione. In effetti, all’interno della depandance gli specialisti dell’antidroga hanno recuperato un trolley di grande dimensioni contenente numerosi panetti di cocaina da un chilo ciascuno, ancora intonsi: quaranta chili di “neve” in tutto.

L’ingente quantitativo di cocaina, il cui valore ammonta a circa un milione e mezzo di euro all’ingrosso, avrebbe consentito, con la successiva vendita in dose tagliate al dettaglio, un guadagno di svariati milioni di euro. L’albanese, che risulta regolare in Italia, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso nel carcere delle Sughere.