“Quaranta posti a rischio” in caso di chiusura del termovalorizzatore

Livorno, 24 ottobre 2023 – «Se chiudesse il termovalorizzatore Aamps di Livorno, ci sarebbero 40 posti di lavoro a rischio. Il prossimo 3 dicembre si potrebbe verificare la fermata l’attività del termovalorizzatore di Aamps. La Fit-Cisl, come organizzazione sindacale, è fortemente preoccupata non solo per il destino di questi posti di lavoro, ma anche per la tenuta economica dell’azienda, che si regge proprio sui ricavi prodotti dal tvr". A sollevare timori e dubbi sul futuro del trv del Picchianti e della stessa azienda di igiene ambientale Aamps sono Uliano Bardini della segreteria Fit-Cisl provinciale, Esteljano Zanaj (rsa Fit-Cisl Aamps), Alessio Bianucci (anche lui della rsa Fit-Cisl Aamps).

Proseguono: "Il termovalorizzatore è un impianto importante e fondamentale se lo si guarda da un punto di vista strategico, economico ed occupazionale, ma lo è soprattutto in quanto permette ad una città come Livorno di chiudere il ciclo dei rifiuti, evitando così il conferimento nelle discariche".

La Fit Cisl di Livorno sta gridando invano "al lupo al lupo" o bisogna davvero preoccuparsi? Lo chiediamo a Uliano Bardini che risponde: "Noi facciamo la nostra parte di sindacalisti ai quali preme dare risposte ai 40 addetti del tvr e a tutti gli altri dipendenti di Aamps. Siano prossimi al 30 ottobre data entro la quale scadrà l’Autorizzazione integrata ambientale del tvr. Subito dopo sarà convocata la conferenza dei servizi per l’eventuale rinnovo dell’Aia. Ma ad oggi non ci sono certezze e nemmeno previsioni per l’eventuale ricollocazione dei 40 lavoratori del tvr".

Eppure dovranno essere spesi 15milioni di euro per il revamping del del termovalorizzatore. Per fare tale intervento sarà necessario fermarlo per circa un anno, dopodiché dovrebbe tornare in esercizio nel 2025 per un paio di anni, fino cioé all’entrata in funzione nel 2027 dell’ossicombustore di Peccioli, che sarà l’impianto dell’ambito costa con una capacità di smaltimento di 160mila tonnellate l’anno di rifiuti.

"Noi vogliamo certezze – insiste Bardini – perché se chiudesse il tvr, sarebbero a rischio anche i lavoratori con contratto a termine che attualmente sono impiegati proprio al tvr. Ricordiamo all’azienda che questi lavoratori aspettano un contratto indeterminato da circa 3 anni".

Di qui l’appello a Comune e Aamps: "Intervengano in ogni modo prima che l’azienda rischi il crac economico".

di Monica Dolciotti