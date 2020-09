Sedici decessi, in mare e sul litorale e quattro decessi tra i praticanti di immersione subacquea, un’attività che deve essere sempre svolta con la massima attenzione e solo in perfette condizioni psicofisiche. Si è conclusa, con il finire dell’estate, l’operazione ’Mare Sicuro’ della Capitaneria di Porto....

Sedici decessi, in mare e sul litorale e quattro decessi tra i praticanti di immersione subacquea, un’attività che deve essere sempre svolta con la massima attenzione e solo in perfette condizioni psicofisiche. Si è conclusa, con il finire dell’estate, l’operazione ’Mare Sicuro’ della Capitaneria di Porto. Un bilancio pesante sul fronte delle persone morte in mare, la maggior parte per cause naturali. Anche quest’anno l’azione è stata mirata soprattutto a garantire la sicurezza delle aree riservate alla balneazione. Soddisfazione per l’assenza di incidenti gravi in mare che abbiano coinvolto imbarcazioni o navi. "Il frutto – dice il comandante contrammiraglio Giuseppe Tarzia – di una maggiore cultura dell’autocontrollo e di un uso del mare, in tutte le sue forme, rispettoso, attento e responsabile da parte dell’utenza e, ritengo che in tal senso abbia contribuito l’azione di promozione, prevenzione, vigilanza e monitoraggio anche quest’anno messa in campo". I dati di questa stagione estiva parlano di oltre 42mila controlli svolti lungo la costa toscana, dei quali la maggior parte, 12260, di natura ambientale, ad ulteriore testimonianza dell’attenzione riservata a questo tema. Quasi 900 le sanzioni amministrative complessivamente elevate. Con ripetuti interventi si è potuto restituire al pubblico 5000 metri quadrati, tra specchi acquei ed arenili, di spazi illecitamente occupati, con relative sanzioni amministrative per un importo complessivo di 27 mila euro e 4 notizie di reato; 232 persone soccorse o recuperate in situazioni di difficoltà.