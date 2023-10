“Quella ragazza mi stringeva forte forte, voleva derubarmi. Ma io non ci sono cascata”

di Michela Berti

Rosignano (Livorno), 3 ottobre 2023 E’ anziana, sfiora i novant’anni, ma vispa, molto vispa e quando quella ragazza l’ha avvinghiata in un abbraccio senza motivo ha capito che qualcosa non andava. E ha dato l’allarme.

La signora si era recata di buon mattino a comprare un vaso per sistemare il giardino. Si è recata in auto al negozio di agraria in zona farmacia comunale a Rosignano Solvay. Dopo aver fatto l’acquisto è andata al parcheggio e prima di salire in auto ha visto avvicinarsi questa ragazza di etnia Rom che con rapidità l’ha abbracciata stretta stretta. L’anziana è stata colta alla sprovvista ma ha avuto subito la reazione di allontanarla. "Leggo sempre La Nazione – racconta – e mi sono subito venute in mente le raccomandazioni dei Carabinieri. Così ho respinto la donna, sono saluta in auto, mi sono chiusa ben bene e ho chiamato i carabinieri. Ho capito subito che voleva rubarmi qualcosa o strapparmi la catenina, ecco perché le ho dato uno spintone e l’ho allontana con forza". Ricorda bene ogni gesto, ogni istante: "Sono ancora scossa, ma è importante raccontare questa cose perché noi anziani dobbiamo stare molto attenti". I carabinieri hanno spiegato alla signora che purtroppo simili episodi si verificano e che la sua reazione è stata corretta. C’è chi usa il finto abbraccio per portare via monili e borselli alle vittime.

Le forze dell’ordine dedicano molto tempo all’informazione nei centri anziani e nelle parrocchie e proprio sul portale dell’Arma troviamo questo consiglio: "Apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, gli “amici” truffatori si presentano con un aspetto tranquillizzante. L’ideale per conquistare la vostra simpatia. E per introdurvisi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Della vostra ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinarvi quanto basta per farvi sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. E sull’insicurezza gioca anche chi non esiterà ad abbracciarvi affettuosamente sfilandovi dalla tasca il cellulare appena acquistato".