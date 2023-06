Quella volta che in diecimila andammo da Livorno a San Siro con le bandane...

Livorno, 12 giugno 2023 – A Livorno, ma non solo, ricordano tutti quella trasferta. Fu “la trasferta delle bandane”: diecimila (c’è chi dice dodicimila) tifosi amaranto a San Siro per sostenere la squadra amaranto appena tornata in Serie A dopo 55 anni.

Tutti, o quasi, con le bandane in testa, per prendere in giro bonariamente Silvio Berlusconi, allora premier e presidente del Milan, che a Ferragosto a Porto Cervo aveva fatto una passeggiata proprio con una bandana in testa, insieme a un imbarazzato Tony Blair, per proteggere un trattamento al cuoio capelluto effettuato di recente.

Ebbene, quella sera dell’11 settembre 2004 si giocava la prima di campionato, nella “Scala del calcio”. Il grande Milan berlusconiano pieno di stelle contro il piccolo Livorno neopromosso. Ma con Cristiano Lucarelli centravanti col numero 99 sulle spalle e con un’immensa voglia di stupire. Capitalisti padroni di casa, comunisti in trasferta: significato della satira, che poi solo satira magari non voleva essere.

Noi livornesi avevamo appunto in testa una bandana, chi bianca e chi amaranto. Qualcuno aveva quella con la scritta “Silvio stiamo arrivando”, altri una roba più fai-da-te, ma andava bene lo stesso.

Furono novanta minuti sull’otto volante delle emozioni. Montagne russe da brivido, sugli anelli attorno al manto verde dove il Livorno per nulla intimorito mise alle strette il Diavolo pareggiando 2-2.

Gli amaranto erano partiti con un container di sfavori del pronostico: figuriamoci se alla prima di campionato non verranno asfaltati dai rossoneri di Carletto Ancelotti, si diceva. E invece… Invece il calcio è bello perché sovente accade che alla fine il risultato sia ben diverso da quello che tutti si aspettavano.

E così fu, quella sera a San Siro. Magica, per il Livorno e per i livornesi. Seedorf portò in vantaggio il Milan dopo 3 minuti e parve l’antipasto della scorpacciata. Parve, perché in realtà dopo pochissimo tempo Vigiani fu atterrato da Dida in disperata uscita e guadagnò sia il rigore per il Livorno che l’espulsione del portiere milanista: dal dischetto fu implacabile Cristiano Lucarelli che insaccò l’1-1 alle spalle di Abbiati.

I diecimila (o dodicimila) tifosi amaranto già erano in Paradiso per quel parziale con cui si chiuse in parità il primo tempo.

Dopo l’intervallo fu ancora Seedorf a segnare: 2-1 per il Milan che, nonostante fosse in inferiorità numerica, pressò in continuazione dall’inizio alla fine. Voleva vincere, la truppa del Berlusca. Voleva e doveva vincere contro il piccolo “Livornorosso”. Che però non solo resistette all’assedio, ma addirittura fece ancora breccia nella porta rossonera al minuto 22 della ripresa, sempre con Cristiano Lucarelli, su calcio di punizione.

Muti. Zitti. I milanisti, ovviamente. Si sentivano soltanto i tifosi amaranto, un tripudio di bandane e striscioni oggi più o meno irripetibili. Un sogno? Macché, altro che sogno! Al 43’ il Livorno andò in gol una terza volta, sempre con Cristiano, ma la rete fu annullata perché il guardalinee ritenne che la palla calciata da Ruotolo su corner fosse uscita. Le riprese tv poi dimostrarono il contrario, ma soltanto dopo il triplice fischio di chiusura che cristallizzò il risultato sul 2-2.

Per una bandana in più, quel gol annullato sarebbe valso la vittoria. La vittoria delle bandane in casa di Berlusconi. Ma andò bene lo stesso, fu un grande pareggio. Un grande ritorno per il Livorno in Serie A. “Ciao Silvio, t’è andata bene vai...”.