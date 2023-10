“Quell’uomo stava annegando. Era sconvolto, l’ho aiutato”

Livorno, 17 ottobre 2023 – Un eroe, che per caso passava dalle parti degli Scali del Pesce rincasando, ha salvato un uomo che ha rischiato di annegare nel fosso della Venezia.

Si tratta del vigile del fuoco Guido Michelucci che, dopo le 20 lunedì sera, rientrando a casa dopo avere passato la giornata con gli amici a caccia di selvaggina, ha sentito le invocazioni di aiuto di un uomo sullo scalandrone del fosso.

"Dall’aspetto era malconcio perché, come mi ha fatto capire, era stato brutalmente picchiato da alcune persone", ci ha raccontato Michelucci.

"Era sconvolto, con il viso coperto di sangue e tumefatto. Era in stato confusionale. Barcollava e si guardava intorno in modo insistente. Era terrorizzato. – ha proseguito nel suo racconto il caposquadra dei pompieri Michelucci – Prima che io mi avvicinassi a lui, mentre chiedevo l’intervento dell’ambulanza e dei colleghi, lui è corso via, forse temendo di essere inseguito dai suoi aggressori, e passando sulla passerella del fosso vicino alle barche, improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è in finito in acqua sparendo dalla mia vista.

A quel punto mi sono gettato nel fosso. Sono riuscito a recuperarlo e con l’aiuto dei miei figli, che nel frattempo erano accorsi vedendo da casa quello che stava accadendo, l’ho issato su una barca".

Prima del salvataggio Michelucci aveva infatti allertato il 112. Così sono arrivati in pochi minuti sugli Scali del Pesce una squadra di colleghi e un’ambulanza della Pubblica Assistenza.

Il ferito, dopo le prime cure, è stato portato d’urgenza in ospedale.

"L’esperienza che ho vissuto è stata scioccante, – ci dice Guido Michelucci – pur essendo io abituato ad ogni tipo di situazione visto il mio mestiere. Mi domando a che punto sia arrivata Livorno. Non passa giorno che non accada un’aggressione a qualcuno. Aver visto quell’uomo ridotto così male, mi ha davvero colpito".

Questo inquietante episodio, dai contorni ancora poco chiari, riporta alla ribalta la situazione dell’ordine pubblico a Livorno, in special modo nel quartiere Venezia, piuttosto critica.

di Monica Dolciotti