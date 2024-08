Si rompe un tubo al Castellaccio, la frazione di Quercianella senza acqua: “Riparazione in nottata”

Livorno, 22 agosto 2024 - ASA SpA informa che nel primo pomeriggio si è verificata la rottura della tubazione in fibrocemento in via di Quercianella al Castellaccio. La rottura segue quella avvenuta ieri sera alle 20 e riparata nella notte dalla squadra ASA, situazione che può accadere per tubazioni in fibrocemento interessate da movimenti del terreno.

Le zone che saranno interessate dalla mancanza di acqua sono la località Castellaccio e l’intera frazione di Quercianella. La riparazione è già in corso e dovrebbe terminare entro le ore 22. Il servizio, tuttavia, tornerà a regime nella nottata tra il 22 ed il 23 agosto. Nel pomeriggio, in piazza Fattori a Quercianella, è stata messa a disposizione un'autobotte per rifornimenti di emergenza con taniche. Potranno verificarsi fenomeni di torbidità nelle prossime 24 ore.