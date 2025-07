Questa cantina è una "Meraviglia". Mega investimento di Bulgheroni

BOLGHERI (Livorno) Una cantina incastonata nella roccia, capace di sfruttare al meglio le doti naturali del territorio. Il nome ’Meraviglia’ non è un’esagerazione: il recupero della cava di Cariola con un progetto architettonico audace mette insieme sostenibilità ambientale ed efficienza tecnica. Un investimento da 23 milioni di euro che aggiunge un’altra stella alla galassia dei grandi vini di Bolgheri. E ci vuole anche un po’ di coraggio a investire nel vino oggi con un settore scosso dal rischio dazi. Ma Alejandro Bulgheroni, imprenditore argentino di origini italiane, ha la sua filosofia: "Se nella vita aspetti che tutto sia a posto, non farai nulla. Le cose sono come sono, devi prenderle oggi e fare del tuo meglio, scegliere i posti giusti e farli crescere". Bulgheroni ha fatto la sua fortuna nel campo del petrolio. Ma non ha trascurato l’agricoltura e il vino. E’ proprietario di 14 tenute in tutto il mondo (1100 ettari di vigna), e 4 in Toscana, Dievole in Chianti Classico, Podere Brizio a Montalcino, e poi Bolgheri, con Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia.

La nuova cantina è un capolavoro: si sviluppa su tre livelli degradanti, con un tetto verde panoramico, i profumi della macchia mediterranea intorno e la vista sul mare. Nella parte più alta trovano posto gli uffici e le panoramiche sale degustazione, allo stesso piano il piazzale di conferimento delle uve. Sotto, nel piano intermedio, le sale di vinificazione. In fondo la bottaia con la parete rocciosa in vista, a creare anche un microclima naturale perfetto. Per assecondare le pendenze naturali, sono stati introdotti pilastri fortemente inclinati che attraversano gli spazi produttivi. Il progetto è dello studio d’architettura Bernardo Tori.

La Meraviglia è stata pensata come il luogo produttivo dei due brand aziendali, ovvero Tenuta Meraviglia e Tenuta Le Colonne, per un totale di 95 ettari nella doc Bolgheri. La divisione fra le due tenute è agronomica: Tenuta Meraviglia, più in alto, ha suoli di natura vulcanica, ed è quasi per la sua totalità piantata a Cabernet Franc; Tenuta Le Colonne invece si estende fino quasi a toccare il mare, su suoli a matrice sabbiosa, regalando vini eleganti e immediati. La cantina appena inaugurata, aprirà al pubblico a settembre. Sarà un luogo anche di ospitalità ed enoturismo. Le due sale al piano superiore, la bellissima terrazza panoramica, ma anche la library con le vecchie annate sospesa sulla bottaia, sono luoghi pensati per un turismo del vino di qualità, in pieno stile Bolgheri.

Luca Filippi