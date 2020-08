Livorno 14 agosto 2020 - Aamps fa sapare che in occasione di Ferragosto il servizio di raccolta rifiuti a Livorno subirà delle modifiche. Per esporre correttamente sacchi e mastelli i cittadini sono invitati così a seguire alcune indicazioni stabilite quartiere per quartiere: per Picchianti e Vallin Buio la raccolta del vetro è posticipata al giorno successivo indicato dal calendario (si possono usare i contenitori a campana stradali). La raccolta dell'organico è stata anticipata alla mattina di venerdì 14 agosto.

Ad Ardenza, La Rosa e via Costanza: raccolta del vetro posticipata al successivo giorno indicato dal calendario (anche in queste zone si possono utilizzare i contenitori a campana stradali). Nei quartieri di Antignano e Bandinella: raccolta del vetro posticipata il giorno successivo indicato dal calendario (si possono usare sempre i contenitori a campana stradali). A Montenero: la raccolta del vetro è posticipata al giorno successivo quello indicato dal calendario (sono disponibili i contenitori a campana stradali). La raccolta dell'organico è rinviata a lunedì 17 agosto.

Per Leccia, Scopaia e Marignano la raccolta dell'organico è posticipata a domenica 16 agosto. Per via Ferrini e i quartieri Stazione e Vittoria la raccolta della carta è posticipata al giorno successivo indicato dal calendario, per l'organico a lunedì 17 agosto. Nei quartieri Sorgenti, Corea, in via Orlando, a Shangai e Torretta l'organico sarà ritirato lunedì 17 agosto. Stessa cosa per Stadio, San Jacopo, Fabbricotti e via Marradi. Infine Aamps conferma che il 15 agosto si potrà contattare il call center (800-031.266 da rete fissa, 0586/416.350 da rete mobile, info@aamps.livorno.it) dalle 8 alle 13 per eventuali segnalazioni e richieste di informazioni, o per richiedere un appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio (piano terreno) degli ingombranti, dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e degli sfalci-potature da giardino. Rimangono attive a disposizione dei cittadini anche le pagine social facebook e twitter.

