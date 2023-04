Raccolta rifiuti, novità per Pasqua e Pasquetta

Livorno, 7 aprile 2023 – Aamps conferma che nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente.

Ecco il dettaglio suddiviso per aree valido per la raccolta di lunedì 10 aprile.

Livorno Nord Multimateriale: servizio attivo la mattina (esposizione dei sacchi dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì).

Area Ardenza – La Rosa: vetro: servizio posticipato a lunedì 17 aprile. Sant’Jacopo Marradi, organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì). Vittoria Stazione Zola, organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì).

Area Livorno est Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esposizione dei sacchi dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì). Area Picchianti, multimateriale: servizio posticipato al pomeriggio di martedì 11 aprile (esposizione dei contenitori dalle 7 alle 12). Livorno Sud, indifferenziato: servizio attivo la mattina (esposizione dei sacchi dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì).

Area Pentagono: i contenitori stradali saranno regolarmente vuotati (al pari di quelli presenti dell’area “Centro allargato”).

In più i Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno il giorno seguente martedì 11 aprile. Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266, [email protected], facebook/APP (“Aamps Livorno”).