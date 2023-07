Ragazzi aggrediti con bastoni e coltelli in pineta. Indagano i carabinieri

Marina di Cecina (Livorno), 3 luglio 2023 – Inquietante episodio di violenza a Marina di Cecina. Una ragazza di 16 anni in vacanza in zona insieme ad alcuni suoi amici avrebbe subìto un’aggressione con coltelli e manganelli da parte di un gruppo di minorenni e maggiorenni che avrebbero anche preso a calci e pugni tre ragazzi. Le ragazze si sono rifugiate nel parcheggio ex forestale dopo una breve fuga.

Tutto sarebbe cominciato in pineta sabato sera, mentre il gruppo di ragazzi stava passeggiando con l’intento di rientrare a casa. A un certo punto, l’aggressione. I ragazzi subito chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente, ma al loro arrivo gli assalitori erano già fuggiti.

I militari si sono sincerati delle condizioni del gruppo dei ragazzi; per fortuna nessuno di loro aveva riportato lesioni o ferite tali da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Poi sono state raccolte le testimonianze.

Dato che si tratta di minorenni, le eventuali denunce dovranno essere sporte in presenza dei genitori. I carabinieri comunque intensificheranno i pattugliamenti nella zona. Chi avesse visto qualcosa può comunque rilasciare la propria testimonianza alle forze dell’ordine.