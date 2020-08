"Incontrerò i ragazzi che volevano fare il flash mob per chiedere nuovi spazi di aggregazione. Lo farò nei prossimi giorni, è importante mantenere un dialogo con loro". Il sindaco Luca Salvetti cerca di costruire una relazione con il ’pianeta giovani’. Dopo la lettera inviata a 15mila ragazzi livornesi tra i 15 e i 25 anni sulla movida sicura, sulla necessità di vivere bene la città, Salvetti si interroga anche dopo l’ultimo di una lunga serie...

"Incontrerò i ragazzi che volevano fare il flash mob per chiedere nuovi spazi di aggregazione. Lo farò nei prossimi giorni, è importante mantenere un dialogo con loro". Il sindaco Luca Salvetti cerca di costruire una relazione con il ’pianeta giovani’. Dopo la lettera inviata a 15mila ragazzi livornesi tra i 15 e i 25 anni sulla movida sicura, sulla necessità di vivere bene la città, Salvetti si interroga anche dopo l’ultimo di una lunga serie di incidenti che ha coinvolto due minorenni, amici in sella allo scooter che nella sera di domenica si sono schiantati contro un muretto in via di Popogna. "L’idea della lettera parte dalle segnalazioni di movida serale chiassosa, scomposta e qualcosa di più, animata da ragazzi giovani e giovanissimi – avevano scritto il sindaco insieme all’assessore al sociale Andrea Raspanti nella missiva recapitata nelle case – parte anche dai numerosi incidenti stradali mortali che hanno scosso l’opinione pubblica causati dal consumo eccessivo di alcol". E lo scooter diventa, ancora una volta, sinonimo di pericolo.

"A Livorno ci sono tantissimi giovani che si muovo con lo scooter, un dato storico – dice il primo cittadino – io ritengono che il patentino a 14 anni sia sbagliato, troppo presto e con i miei figli ho cercato di rimandare l’incontro con le due ruote che comunque, poi, è inevitabile". Perché tutti i genitori con figli in età da motorino tremano ogni sera che i loro ’bimbi’ escono con gli amici.

"Vogliamo far ripartire il tavolo giovani – dice Salvetti – curato dalla vicesindaco che è stato fermo nei mesi del coronavirus. La volontà è quella di creare un legame con i nostri ragazzi, ascoltarli e cercare di dare risposte". E’ soddisfatto per l’effetto che ha avuto la sua lettera-appello agli under-25: "Mi hanno risposto moltissimi e anche tanti genitori – dice Salvetti – e questo mi ha fatto molto piacere perchè vuol dire che un dialogo è possibile". Il prossimo appuntamento dunque è con i ragazzi che vogliono più spazi pubblici di aggregazione: "Di spazi a Livorno ce ne sono anche troppi – dice Salvetti – vanno solo saputi gestire, tra le loro richieste c’è anche quella di realizzare uno skate park, vedremo". Una sfida importante che il sindaco non si lascerà sfuggire.

Michela Berti