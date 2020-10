Livorno 6 ottobre 2020 - Terza rapina a mano armata a Livorno. A farne le spese questa sera poco prima dell'orario di chiusura una tabaccheria in via Garibaldi all'angolo con via Palestro. Un uomo armato di pistola con il volto coperto da una mascherina sanitaria è entrato nella tabaccheria. Ha intimato a un dipende di dargli l'incasso. Il malvivente si è fatto consegnare così 500 euro e subito dopo è uscito dalla tabaccheria facendo perdere le sue tracce. Sul luogo della rapina sono accorsi gli agenti della questura e gli investigatori della squadra mobile.

Questo è l'ennesimo episodio che si è verificato in città: il 16 settembre un uomo armato di pistola ha rapinato il supermercato Lidl in via Filzi sempre nel tardo pomeriggio. Indossava casco e mascherina sanitaria. Ha puntato la pistola contro una cassiera e si è fatto dare l'incasso. Subito dopo è scappato. Anche su questo episodio stanno indagano gli investigatori della squadra mobile. Il 18 settembre un altro colpo ma al supermercato Pam in via Roma: un uomo è entrato alle 18-30 e minacciando con una pistola una cassiera si è fatto dare il danaro che aveva in cassa ed è fuggito a bordo di uno scooter. Il rapinatore anche in questa occasione indossava la mascherina sanitaria.



Monica Dolciotti