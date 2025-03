Rapina al supermercato, cassiera ha un malore

Livorno, 24 marzo 2025 – Terrore al Penny Market di via Montefiore, nel rione Sorgenti, venerdì sera all’ora di chiusura per una rapina.

Un uomo è entrato e si è avvicinato a una cassa dove si trovava una giovane commessa. Quando la donna ha aperto il cassetto con i contanti, l’uomo con mossa fulminea ha estratto una bomboletta spray contenente una sostanza urticante al peperoncino e gliel’ha spruzzata in volto.

Dopodiché si è avventato sulla cassa e ha preso al volo parte dei i soldi che erano nel registratore du cassa per poi dileguarsi. Attoniti gli altri clienti e i colleghi della commessa, ventenne da poco assunta come stagista, per la rapidità con la quale l’uomo ha agito.

La giovane cassiera, impietrita dalla pausa e sotto choc per quello che le era capitato, è stata poi soccorsa ed è stata accompagnata al pronto soccorso in ambulanza.

Sul posto, una volta scattato l’allarme per la rapina, è accorso un agente della vigilanza privata che ha tentato di inseguire il rapinatore che è riuscito a fuggito con il bottino facendo perdere le sue tracce. Così è stata allertata la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno raccolto la testimonianza di chi ha assistito alla rapina e hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza.

Dai racconti dei testimoni è emerso che l’uomo, autore del colpo, sarebbe un volto conosciuto, perché cliente abituale del Penny di via Montefiore e perché residente nei paraggi. Sarebbe inoltre un cittadino nordafricano. Sulle sue tracce si sono messi i poliziotti della sezione volanti.

M.D.