Livorno, 20 giugno 2020 - I Carabinieri del nucleo investigativo di Livorno hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Livorno, su richiesta della locale procura, a Maurizio Pozzati, 68enne originario di Berra Ferrara (Ferrara), ed Emanuele Filoramo, 39enne calabrese di Isola di Capo Rizzuto, entrambi residenti a Pisa e già detenuti nel carcere "Don Bosco”, perché ritenuti responsabili della rapina effettuata il 13 aprile 2018 ai danni della filiale di Vicarello (comune di Collesalvetti) della Cassa di risparmio di Lucca Pisa e Livorno. I due sono accusati di essere fuggiti con 110 mila euro dopo avere, col volto travisato, immobilizzato la direttrice ed i dipendenti sotto la minaccia di un taglierino.

Gli investigatori livornesi sono giunti a identificare la coppia nell’ambito dell’indagine che lo scorso novembre portò al loro arresto.

Pozzati e Filoramo, insieme a Vittorio De Vincenzi 68 anni, di Framura (La Spezia), il 22 novembre 2019 furono colti in flagranza nel tentativo di rapinare a mano armata ancora la medesima filiale di Vicarello. I carabinieri avendo intuito le loro intenzioni li costringevano a desistere. Sottoposti a perquisizione, i malviventi venivano trovati in possesso di una riproduzione di una pistola, 2 cartucce, guanti in lattice, due passamontagna, una maschera e calze da donna di nylon, usati per travisare il volto, oltre a 2 targhe automobilistiche rubate. I tre lo scorso 14 maggio, sono stati condannati a 4 anni di reclusione.