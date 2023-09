Gli punta la pistola per rubare i gioielli. Rappresentante rapinato a Livorno

Livorno 27 settembre 2023 – Un rappresentante di gioielli è stato rapinato a Livorno mentre stava parcheggiando la sua auto al posteggio ex Cinema Odeon dopo le 15 di mercoledì 27 settembre. Gli si è avvicinato uno sconosciuto con il volto travisato che gli ha puntato contro una pistola caricata a salve che, per intimorirlo, ha esploso dei colpi. Con mossa fulminea si è impossessato della borsa con il campionario ed è fuggito. Sul luogo della rapina sono accorso in pochi minuti le pattuglie dei carabinieri.

Il valore del bottino si dovrebbe aggirare tra i 500 e i 1000 euro. I militari dell'Arma stanno raccogliendo la testimonianza del rappresentante di gioielli e di altre persone che erano nelle vicinanze al momento della rapina.