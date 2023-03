Livorno, accoltella tredicenne al braccio per rubargli il telefonino

Un'ambulanza della Svs

Livorno, 15 marzo 2023 – Inquietante episodio a Livorno nella serata di martedì 14 marzo. Un tredicenne è stato accoltellato al braccio in quella che appare come una rapina. Il giovanissimo ha riferito ai carabinieri che stava portando a spasso il cane quando è stato avvicinato da un uomo che lo ha aggredito.

E’ accaduto nel quartiere di Corea. L’uomo avrebbe tirato fuori una lama ferendo al braccio il giovane. Che è ricorso alle cure del 118. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza lo ha curato sul posto. Non è grave, è stato trattato in codice verde, ma l’episodio torna a porre al centro dell’attenzione il problema della sicurezza in città. Le indagini sono dei carabinieri che ora sono al lavoro per dare un volto e un nome all’aggressore.