Vada (Livorno), 1 marzo 2019 - Rapina a mano armata all'ufficio postale di Vada, nel comune di Rosignano (Livorno). Il fatto è accaduto verso le 11, quando tre persone, di cui una armata di pistola, sono entrate all'interno dell'ufficio e hanno minacciato gli impiegati riuscendo a farsi consegnare il denaro contante che avevano in cassa. Si tratterebbe in tutto di poche centinaia di euro perché il caveau era chiuso dal sistema a tempo. I tre uomini, secondo una ricostruzione della polizia di Rosignano che è intervenuta sul posto insieme alla scientifica e ha avviato subito le indagini, hanno atteso l'uscita di una donna e poi hanno fatto irruzione nell'ufficio, a quel punto senza clienti, minacciando con l'arma in pugno i dipendenti. Poi si sono impossessati del contante e sono scappati a piedi.

© Riproduzione riservata