“Mi hanno rapinato sul viale Italia con lo spray al peperoncino”: giovane in ospedale

Livorno, 21 febbraio 2024 – Paura sul viale Italia a Livorno per l’aggressione che un giovane ha subito nel primo pomeriggio.

E’ stata la polizia a intervenire. Il giovane è stato soccorso a terra da alcuni passanti, raccontando di essere stato aggredito da due giovani che avrebbero usato anche spray al peperoncino. L’aggredito è un diciannovenne di origine somala.

Vista la situazione, è stato chiamato il 118, intervenuto con un’ambulanza della Pubblica Assistenza Svs. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Da capire il perché dell’aggressione. Sembra che al giovane sia stato portato via il cellulare. Sono in corso le indagini della polizia.