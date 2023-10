Rapinato a 13 anni da altri due ragazzini in centro

Livorno, 1 ottobre 2023 – Prima i pugni, poi la rapina. Protagonisti di questo episodio tre ragazzini di 13 anni: due di loro hanno avvicinato il terzo minorenne, lo hanno colpito a pugni e mentre era stordito a terra gli hanno sfilato dalla tasca il portafogli con pochi euro e sono fuggiti.

E’ accaduto ieri pomeriggio al Parco Centro Città, a poca distanza da piazza Cavour in Borgo dei Cappuccini.

L’inquietante e allarmante episodio si è consumato sotto l’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza della zona. Proprio quelle immagini saranno preziose per gli investigatori della Squadra mobile (coordinata da Giuseppe Lodeserto) che sono impegnati da ieri nelle ricerche dei ’baby rapinatori’.

Il tredicenne messo ko e rapinato ha chiesto aiuto ai genitori, quando i due coetanei sono fuggiti. Il suo babbo è così corso al Parco Centro Città. Sono intervenute l’ambulanza della Pubblica Assistenza e le pattuglie delle volanti. Sono stati gli agenti di polizia a chiedere l’intervento dell’ambulanza. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della Squadra mobile.

Il tredicenne vittima dei ’baby rapinatori’ è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti in codice giallo. La prognosi per lui è di sette giorni.

Adesso bisognerà capire se i suoi genitori presenteranno querela, un passaggio ritenuto fondamentale in Questura.

L’episodio accaduto ieri al Parco Centro Città ha creato allarme tra i frequentatori di questo spazio verde, dove le famiglie con i bambini, o i ragazzi minorenni da soli o in gruppo, amano trascorre i pomeriggi in tranquillità.

I precedenti

A Livorno purtroppo in passato si sono verificate altre aggressioni ai danni di minorenni sempre in zone centrali: come il 1 giugno 2022 quanto in piazza Attias di pomeriggio un gruppo di ragazzi di origine straniera, tra i 16 e i 17 anni, se la prese con tre ragazzini di 13 anni che stavano giocando a pallone. I ’bulli’ provarono a impossessarsi del pallone dei ragazzini che reagirono. Tanto bastò a scatenare la furia degli aggressori che prima lanciarono contro i tredicenni degli oggetti, poi li picchiarono fino all’intervento di alcuni adulti testimoni dell’aggressione. Anche in quella occasione i ’bulli’ fuggirono facendo perdere le loro tracce.

di Monica Dolciotti