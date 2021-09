"Milioni di televisori da rottamare in Italia? Noi vogliamo altro, la legge "della riparazione"varata mesi fa In alcuni paesi di Europa che prevede un rimborso del 25% di ciò che un cittadino spende per far riparare un oggetto anziché rottamarlo". È Rossano Ercolini, di professione maestro elementare prossimo alla pensione, grande comunicatore, responsabile del comitato rifiuti zero che è intervenuto a ruota libera sul tema dei rifiuti urbani e industriali all’incontro organizzato...

"Milioni di televisori da rottamare in Italia? Noi vogliamo altro, la legge "della riparazione"varata mesi fa In alcuni paesi di Europa che prevede un rimborso del 25% di ciò che un cittadino spende per far riparare un oggetto anziché rottamarlo". È Rossano Ercolini, di professione maestro elementare prossimo alla pensione, grande comunicatore, responsabile del comitato rifiuti zero che è intervenuto a ruota libera sul tema dei rifiuti urbani e industriali all’incontro organizzato dal Comune di Cecina alla presenza dell’avvocato Marco Giunti (nella foto) neo amministratore unico di Rea e dell’ingegner Aldo Iaconelli manager di "Reti ambiente". "Gli abitanti di Riparbella, Guardistallo e Casale hanno risposto in modo esemplare alla raccolta differenziata, i tre comuni sono passati a oltre l’80%in tempi brevi" ha detto Stefano Ambrosini giovane consulente della raccolta porta a porta nei comuni del nostro comprensorio e in altre zone d’Italia- è anche nel periodo estivo, con una presenza importante di turisti, il dato è stato confermato". " Sono arrivato solo tre settimane fa- ha detto Marco Giunti-Rea svilupperà ilporta a porta da qui a primavera prossima da Montescudaio a Rosignano e Cecina, è il momento di agire e non ammetteremo deroghe". "Reti ambiente lavora su quattro province toscane per 1 milione e 250 mila residenti- ha detto l’ingegner Iacomelli-il porta a porta resta il modo più efficace di raccolta, noi realizzeremo 15 nuovi centri di raccolta nei comuni dove opera Rea, particolare attenzione ai territori di Collesalvetti e Cecina dove in via Pasubio ci sarà una piattaforma per la ripulitura di materiale secco". " Il comitato, trasversale alla politica, si occupa di incentivare le buone pratiche della gente, rappresenta in toscana il 30% dei cittadini, il governatore Giani non può fare una task Force dei rifiuti senza di noi-ha detto Ercolini che ha sparato a zero sull’operato del ministro Cingolani e del senatore Vannino Chiti- che da presidente dela regione propose di realizzare due inceneritori a Lucca e provincia, devo evidenziare il fallimento dell’ATO sud dove Arezzo e Siena sono ferme al 38% della differenziata". " A Grosseto è campagna elettorale e il comitato rifiuti zero il 22 ha un incontro con il sindaco uscente Vivarelli Colonna". REA ha recentemente esteso la sua attività ai comuni di Castelnuovo, Montecatini, Volterra e Pomarance dove la gente già ha portato all’82% la differenziata.

R.R.