Record di mozziconi di sigarette gettati (e raccolti) in piazza Cavour

Livorno, 25 aprile 2023 – Il malcostume dell’abbandono dei rifiuti in strada, specialmente dei mozziconi di sigarette non accenna a sparire.

Lo dimostra il quantitativo impressionante di mozziconi raccolti dal Mister Green (al secolo Francesco Stefanini) e dai suoi amici volontari (Giuliano Olivieri, Nina Palermo, Saidi Wajdi e Mohamed) domenica in piazza Cavour dalle 9 alle 12.30: in tutto 1 chilo e 150 grammi pesati con bilancia elettronica. Il manipolo di encomiabili volontari ha ripulito piazza Cavour dai mozziconi usando l’aspiratore ’dashi portami con te’.

Francesco Stefanini, 41 anni, magazziniere, nel tempo libero percorre la città in lungo e largo a caccia di rifiuti abbandonati. Usa per spostarsi una bicicletta attrezzata con un carrellino dove deposita i sacchi colmi di rifiuti. Il suo esempio sta dando risultati: perché in questa battaglia non è più solo.

Il mozzicone di una sigaretta senza filtro impiega tra 6 e 12 mesi per dissolversi nell’ambiente, perché è fatto di carta (cellulosa) e fibre vegetali di tabacco. Se la sigaretta ha il filtro (la maggior parte) ci impiega molto di più: dai 5 ai 12 anni perché filtro è in materiale chimico sintetico resistente.

Mentre Mister Green e i suoi compagni d’avventura si danno un gran da fare, sul lato opposto della barricata c’è chi fa di tutto per abbandonare fuori dai cassonetti. Tra i luoghi più colpiti: piazza XX Settembre dove ci sono ben tre batterie di cassonetti. La più bersagliata quella lato via Gazzarrini: domenica mattina aveva un aspetto assolutamente indecoroso tra sacchi neri, cartoni, materiali plastici e un carrello di supermercato abbandonati tutto intorno. Così è partita la segnalazione con tanto di foto al sindaco Luca Salvett alle 12. Alle 13.40 i rifiuti erano spariti grazie alla sua rapida richiesta di intervento inviata ad Aamps. I residenti della zona gliene sono grati. Auspicano però che "prima o poi chi si comporta scorrettamente sia individuato e sanzionato".

