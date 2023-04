Redditi, ecco quanto guadagnano in giunta e in consiglio comunale a Livorno

Livorno, 14 aprile 2023 – C’è tempo fino a ottobre per rendere pubblico il reddito dei nostri amministratori a Livorno. E’ obbligatorio, lo stabilisce la legge. Intanto le dichiarazioni disponibili sono quelle del 2022, relative dunque all’anno precedente.

Ecco allora tutti i numeri per la giunta e per gli eletti in consiglio comunale, con questi ultimi che pubblichiamo in ordine alfabetico. Poi la squadra della giunta: sindaco, vicesindaco e a seguire gli assessori in ordine alfabetico.

Per gli amministratori il reddito più alto è quello di Gianfranco Simoncini con quasi 89mila euro l’anno che supera anche il primo cittadino.

Così la giunta

Il sindaco Luca Salvetti

Il sindaco Luca Salvetti ha un reddito imponibile di 85.422euro. La vicesindaco Libera Camici 64.969 euro. L’assessora con delega al porto Barbara Bonciani ha un reddito imponibile di 56.471 euro. L’assessora all’ambiente e ai rifiuti Giovanna Cepparello ha redditi assimilati per 49.562 euro. Viola Ferroni, assessora al bilancio ha un reddito imponibile di 49.517 euro. L’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo 49.562 euro. Simone Lenzi, assessore alla cultura 48.516 euro di reddito imponibile. Andrea Raspanti, assessore alla casa e al sociale, 49.646 euro. Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro e alla formazione professionale, reddito imponibile 88.849 euro. L’assessora all’urbanistica Silvia Viviani 78.956 euro.

Così i consiglieri

Eleonora Agostinelli 47.111 euro. Nel 730 di Valentina Barale reddito complessivo di 38.882 euro. Il reddito imponibile del dottor Enrico Bianchi è di 98.271 euro. Marco Bruciati ha dichiarato un imponibile di 22.600 euro.

Il 730 di Pietro Caruso, presidente del consiglio comunale, è di 49.389 euro di reddito imponibile. Francesca Cecchi, sempre reddito imponibile, 27.362 euro. Il 730 di Marina Corniglia vale 26.317 euro. Angelo Di Cristo reddito imponibile 110.572euro. Gianluca Di Liberti ha un reddito imponibile di 25.951 euro, sono invece 42.159 euro per Paolo Fenzi e reddito netto di 27.241 euro per Valerio Ferretti.

Nel 730 di Carlo Ghiozzi, 18.881 euro di reddito imponibile, 40.711 euro per Filippo Girardi. Lucia Grassi 44.299 euro di reddito imponibile, Cristina Lucetti 31.037 euro. Carolina Marengo ha dichiarato un reddito di 8.479 euro, 25.067 euro per Federico Mirabelli. Salvatore Nasca 93.965 euro, Giulia Pacciardi 14.239 euro e Giorgio Pacini reddito imponibile 8.687 euro.

Alessandro Perini reddito di lavoro dipendente 12.247 euro, Pietro Panciatici reddito 33.264, Francesca Pritoni (non dichiarato), Andrea Romiti 41.726 euro. Irene Sassetti 40.378 euro, Cecilia Semplici 65.511 euro, Cinzia Simoni 18.248 euro, Stella Sorgente 33.212 euro, Marco Talini 91.339 euro, Piero Tomei 38.370, Daniele Tornar 78.950, Aurora Trotta 2.621, Costanza Vaccaro 14.786 euro, Luca Vecce 30.502 euro.