Livorno 18 marzo 2020 - "Questa mattina è arrivata la notizia del reintegro a lavoro per le tre operatrici delle pulizie dell'ospedale di Livorno licenziate dalla Cooperativa Innova Salento. Nella giornata di martedì avevano ricevuto a casa le lettere di licenziamento".

Il sindacato Usb annuncia la bella notizia dopo ore di tensioni e trattative febbrili con Regione e Comune per far rientrare il provvedimento di licenziamento "immotivato - sottolinea il sindacato - e contrario alla normativa anti covid 19 che blocca iniziative di questo tipo". Qualche giorno prima le tre dipendenti Innova Salento "si erano rifiutate di prendere servizio in ospedale - ricorda Giovanni Ceraolo del sindacato - a causa della mancanza di guanti e mascherine certificati per svolgere la loro mansione di sanificazione all'interno degli ambienti ospedalieri".

Ceralo aggiunge: "Vorremmo ringraziare tutti i soggetti istituzionali, sindacali, i singoli cittadini e gli organi di informazione che si sono prodigati per dare visibilità a questo caso affinché i licenziamenti fossero immediatamente revocati. Grazie a sindaco di Livorno Salvetti, assessore al lavoro Simoncini e consigliere regionale Gazzetti che si sono da subito attivati". Proprio questa mattina hanno ricevuto la delegazione Usb. Dopodiché la svolta positiva. Conclude Ceraolo ringraziando "le lavoratrici che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le problematiche che vivevano sul posto di lavoro e hanno continuato a lottare anche dopo il licenziamento. Adesso c'è bisogno di un confronto serio e serrato con la Usl e tutti i soggetti interessati affinché si arrivi ad una soluzione definitiva del problema. Bisogna partire dal sistema degli appalti nei nostri ospedali. Un sistema che in questo momento di emergenza nazionale si è palesato per quello che è. Perciò Usb è pronto a ricoprire il suo ruolo che non è solo quello della denuncia, ma anche quello della trattativa sindacale".



Monica Dolciotti