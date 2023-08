Residenti multati dalla municipale: "Penalizzati con Effetto Venezia"

Livorno, 4 agosto 2023 – Il gruppo Vivi la Venezia segnala che "stanno iniziando a fioccare le multe della polizia municipale nei confronti dei mezzi dei residenti della Venezia, costretti a parcheggiare i propri mezzi dove capita. Questo perché per tutta la durata di ’Effetto Venezia’ piazze e strade sono state interdette al transito e alla sosta".

Per far fronte almeno in parte al bisogno atavico di posti auto dei residenti, in possesso del contrassegno A, l’amministrazione comunale già da tempo ha riservato ai ’veneziani’ il parcheggio sotto il ponte di Santa Trinita.

Per ’Effetto Venezia’ ha inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per gli intrusi. Qui infatti possono parcheggiare solo i titolari della A. Invece già da mercoledì il parcheggio di Santa Trinita è stato preso di mira anche da chi è ’abusivo’ lasciando senza posto i residenti che si arrangiano come possono per trovare un fazzoletto di asfalto per i loro mezzi, rischiando di essere multati.