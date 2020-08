Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno del campeggio abusivo che vede impegnati in prima linea i carabinieri forestali. I militari della stazione forestali di Cecina dopo accurati controlli hanno colto sul fatto e sanzionato fino ad ora 31 persone (le ultime ieri mattina) per campeggio abusivo sia sulla spiaggia che...

Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno del campeggio abusivo che vede impegnati in prima linea i carabinieri forestali. I militari della stazione forestali di Cecina dopo accurati controlli hanno colto sul fatto e sanzionato fino ad ora 31 persone (le ultime ieri mattina) per campeggio abusivo sia sulla spiaggia che all’interno della riserva naturale dei Tomboli di Cecina. I militati dotati di mountainbike da inizio agosto, sono intervenuti con maggiore rapidità ed efficacia nella repressione di questi illeciti. Il campeggio abusivo rappresenta un uso non consentito del territorio costiero e spesso comporta condotte pericolose quali: l’accensione di fuochi all’aperto. Infatti 8 persone sono state sanzionate per questa pratica nelle zone litoranee di Cecina, Rosignano e Bibbona. Possono in tal modo minacciare la sicurezza pubblica e causare incendi boschivi, uno, tre compromettono l’integrità di aree naturali protette quali la riserva dei Tomboli di Cecina, preziosa sul piano ambientale. Non è permesso accendere fuochi sia in spiaggia sia nelle zone boschive per le quali vige il divieto di fare fuoco al 1 luglio al 31 agosto. "Non c’è una categoria prevalente tra i turisti che scelgono questa illecita forma di alloggiamento e tra le persone sanzionate ci sono sia italiani che stranieri. - sottolinea il comandante dei forestali Stefano Vagniluca - L’età media dei sanzionati è di 30 anni, ma non mancano gli ultracinquantenni. Il fenomeno è cresciuto intorno Ferragosto. I controlli tuttavia proseguiranno fino alla fine della stagione estiva. le sanzioni sono di 200 euro, da 200 a 2000 euro per chi accende fuochi".

M.D.