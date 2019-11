Piombino, 12 novembre 2019 – Dopo aver detto no al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari si è detto pronto a votare sì in consiglio comunale. “Premettendo che sarà il consiglio comunale a decidere e che i consiglieri di maggioranza hanno tutto il diritto di esprimersi liberamente sul tema, credo che la senatrice Segre, alla luce di quello che ha subìto e del coraggio e la forza dimostrati in questi anni passati a testimoniare l’orrore dell’Olocausto, meritino molto di più di una cittadinanza onoraria”.

Poi il sindaco aveva invitato la senatrice a Piombino per la Giornata della Memoria. Ma tutto questo non era servito a placare le polemiche. La mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria è stata presentata dal capogruppo di Rifondazione comunista Fabrizio Callaioli, una mozione ritenuta “provocatoria” dal sindaco, sostenuta invece da tutte le forze di sinistra. E per sottolineare ancora di più la contrarietà per questa presa di posizione del sindaco, poi nei giorni rientrata, arrivano da parte del Partito Democratico di Campiglia Marittima e di San Vincenzo gli annunci dell’avvio della richiesta per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. E anche Suvereto – l’altro comune della Val di Cornia con alla guida una coalizione non di sinistra – si è detto disposto a votare la richiesta se il Pd presenterà una mozione. Intanto,a Piombino Segre ci ripensa e annuncia il sì alla cittadinanza onoraria. Ma è un dietrofront che non attenunua le polemiche