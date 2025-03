Riabilitazione Neuropsicologica, l'incontro per condividere conoscenze ed esperienze

Livorno, 27 marzo 2025 - Si terrà domani nella sala incontri della Cassa Edile (via Piemonte 62/B) di Livorno il convegno dal titolo "La Persona e il deficit: scienza e clinica per la Riabilitazione Neuropsicologica dal caso singolo al metodo" organizzato dal Dipartimento della Riabilitazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest guidato da Federico Posteraro. Durante l’incontro si parlerà della riabilitazione delle persone con danni al sistema nervoso centrale con diversi esperti che si alterneranno per condividere conoscenze e principi che guidano le pratiche cliniche e le scelte terapeutiche in questo ambito.

“Quando un evento patologico modifica tanto profondamente la vita di un soggetto – spiegano le dottoresse in servizio nel reparto di Riabilitazione dell’ospedale di Livorno e responsabili scientifiche dell’incontro, Maria Elisabetta Girò e Brunella Bartalini – è necessario, come nel caso dei pazienti che afferiscono alle riabilitazioni, che le figure professionali che gli ruotano attorno collaborino con la persona stessa e la sua famiglia al fine di ottenere il massimo risultato in termini di qualità della vita e di benessere. Per raggiungere questo traguardo è necessario interrogarci quotidianamente se siamo davvero capaci di utilizzare le conoscenze a nostra disposizione ai fini della costruzione di un progetto riabilitativo individuale cucito sulla persona che tenga conto della reale complessità del nostro lavoro”.

Al convegno, organizzato dagli animatori di formazione Giovanni Mintrone e Francesca Badalassi, parteciperanno importanti professionisti interni ed esterni all'Azienda che porteranno le loro esperienze cliniche e professionali con lo scopo di stimolare il confronto per arricchire la conoscenza e continuare un'opera che sia di continuo miglioramento delle proposte terapeutiche. Nel pomeriggio inoltre, verranno descritti dall’equipe alcuni esempi di casi clinici sui quali sarà possibile aprire un confronto tra i vari operatori.