Riassunto il lavoratore malato che era stato licenziato dalla “Magna”

Livorno, 21 settembre 2023 – Riassunto il lavoratore che era stato licenziato alcuni giorni fa alla Magna di Guasticce.

“Un caso di palese ingiustizia sociale è stato risolto – si legge nella nota di Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, Livorno e Grosseto –. A seguito della lotta dei lavoratori Magna di Guasticce, abbiamo ricevuto notizia che il lavoratore che era stato ingiustamente licenziato a seguito di un periodo di malattia è stato riassunto. Un risultato importante”.

"Visto le proteste, l’azienda è tornata sui suoi passi e ha ripreso in forza il lavoratore. Un caso umano che doveva trovare soluzione, le persone che si trovano in difficoltà vanno aiutate e sostenute: non abbandonate e licenziate”.

"Riteniamo che vadano riordinate le relazioni sindacali- prosegue Braccini -, non è possibile che ci si possa trovare di fronte a queste situazioni senza che preventivamente vengano convocate le rsu e le organizzazioni sindacali per cercare di trovare soluzioni. Adesso va ripreso il cammino del confronto tra le parti, a iniziare dal tavolo con Regione Toscana, per definire la situazione aziendale e le sue prospettive”.