Energia elettrica dai rifiuti: ora anche le auto potranno viaggiare senza emettere anidride carbonica chiudendo il ciclo. Scapigliato Srl, nell’ambito del progetto di riconversione del Polo impiantistico ne “La Fabbrica del futuro”, ha deciso di promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile, ibrida ed elettrica. Una soluzione anche economicamente vantaggiosa per tutti coloro che hanno già aderito o aderiranno a “Scapigliato Energia”. Come? Innanzitutto convertendo l’intero parco auto aziendale all’elettricoibrido, con 7 autovetture elettrichefull hybrid che vengono ricaricate presso le quattro stazioni di ricarica che Scapigliato ha installato presso la propria sede sulla strada 206. Ma l’iniziativa di Scapigliato a favore della mobilità sostenibile non si ferma qui: per rendere possibile questa piccola “rivoluzione” sul territorio, la società ha firmato una convenzione col Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione di una rete di mobilità elettrica, grazie alla quale in tutto il Comune verranno installate 10 stazioni di ricarica – ognuna dotata di due punti di allaccio – per veicoli elettrici. Nelle 10 colonnine installate sul territorio, Scapigliato sarà anche in grado di offrire la ricarica gratuita a tutti coloro che sono clienti di “Scapigliato Energia”, il progetto lanciato da Scapigliato nel 2019 per la restituzione a tariffe agevolate dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (biogas) all’interno del Polo impiantistico e che conta, ad oggi, oltre 1.600 contratti attivati. Le colonnine verranno installate in piazza Monte alla Rena, via della Repubblica e viale della Costituzione a Rosignano Solvay; in località Le Morelline; via Gorizia a Castiglioncello; parcheggio pubblico lungo Sp11 a Nibbiaia; parcheggio pubblico di via delle Capanne a Gabbro; parcheggio pubblico lungo la strada del Vaiolo a Castelnuovo della Misericordia; via De Filippo a Rosignano Marittimo; piazza Garibaldi a Vada. L’impegno di Scapigliato è completare l’installazione delle postazioni entro pochissimi mesi. E grazie a quest’iniziativa, anche i turisti stranieri, che hanno spesso auto elettriche, troveranno più colonnine nella zona.