Un’estorsione a sfondo sessuale. Invia alla madre di una ragazza alcune foto che ritraevano la figlia nuda in atteggiamenti particolari e chiede soldi per non diffonderle. Un marocchino 16enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Piombino in flagranza, per estorsione a sfondo sessuale. Una vicenda articolata e complessa che ha portato gli uomini del commissario Rosario Gagliardi a individuare e arrestare l’autore e a indagare altre due persone che hanno aiutato il 16enne a portare avanti il ricatto. Alcuni giorni fa la madre della vittima 16enne italiana, riceveva una telefonata che la esortava a controllare nella cassetta della posta dove c’era una busta che conteneva foto che ritraevano la figlia svestita e in atteggiamenti di natura sessuale. Nelle foto non era mostrato il volto della ragazza ma era comunque riconoscibile da alcuni particolari, come la biancheria intima. Insieme alle foto c’era la richiesta di versare 2.500 euro, altrimenti il materiale fotografico sarebbe stato fatto vedere anche al padre della ragazza. Nella lettera erano contenute precise indicazioni su come sarebbero stati tenuti i contatti con la famiglia: praticamente la sorella maggiore della vittima sarebbe stata contattata su un profilo Instagram dedicato. Inizialmente era stato indicato di lasciare la busta con i soldi in una piazza di Piombino, ma gli estorsori inviando un messaggio cambiarono repentinamente modalità, a causa della vicinanza nella zona di una pattuglia di una forza di polizia. Vennero spedite alla sorella, subito dopo, nuove indicazioni: doveva riprendere la busta e riporla nella cassetta per la raccolta della posta pubblicitaria, installata all’esterno del civico di una via, sempre nel centro storico. Nel frattempo la madre della vittima si era rivolta alla polizia per denunciare il tentativo di ‘sextorsion’ ai danni della figlia minore, e gli uomini della squadra anticrimine del Commissariato di Piombino si erano organizzati per individuare i responsabili. Intano la sorella della vittima continuava a seguire le indicazioni su Istagram. Ma ad osservare un uomo allontanarsi dal portone indicato per depositare la busta con i soldi, seguito da un altro giovane, c’erano i poliziotti che hanno fermato il sospettato, minorenne con diversi precedenti, trovato in possesso delle banconote che erano state contrassegnate, e di quasi 50 grammi di hashish. Il giovane è stato così arrestato in flagranza per estorsione, denunciato anche per spaccio di droga. Dell’arresto è stata informata la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Considerando la gravità del quadro indiziario, l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale per i minorenni di Firenze, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere, all’Istituto per i minorenni di Nisida a Napoli.

Maila Papi