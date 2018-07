Livorno, 21 luglio 2018 - Ci sono anche due cani dei vigili del fuoco livornesi per le ricerche, in Lombardia, di una bambina autistica scomparsa durante una gita. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica. Sono trecento le persone, tra vigili del fuoco e Protezione Civile, che cercano la bambina. A inviare il nucleo cinofili dei vigili del fuoco di Livorno è stato il Centro operativo nazionale. Sono partiti l'ispettore Benedetto Catania e il vigile del fuoco Corrado Salvadori con i cani Maya e Zara. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di sabato.