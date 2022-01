Portoferraio, 8 gennaio 2022 - L’associazione ecologista 'Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)' fa sapere di aver inoltrato una specifica "istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di bonifica ambientale" in relazione a scarichi illeciti di rifiuti di varia natura in località Antiche Saline nel comune di Portoferraio. Sono stati interessati il Comune di Portoferraio e i Carabinieri Forestali.

"L’intero territorio comunale di Portoferraio – scrive in una nota il 'Gruppo di intervento Giuridico' - è tutelato con vincolo paesaggistico, ma, in ogni caso, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati dall' articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche: il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati".

L'associazione ecologista auspica "un rapido intervento di bonifica ambientale per difendere ambiente e salute pubblica".