Livorno, 28 ottobre 2019 - Il fronte ambientalista è in fermento in questi giorni. Da una parte i residenti del Picchianti che sono tornati sulle barricate per protestare contro l’ipotesi di riapertura dell’impianto della ex Rari, rilevato dalla società Ireos di Genova. Dall’altra gli abitanti di Stagno decisi a dire un «no perentorio e senza dubbi al progetto Eni di bioraffineria».

Una forte offensiva dei comitati del no, che mette insieme vecchie attività e nuovi progetti senza fare troppe distinzioni. La mobilitazione di vernerdi è servita per dire «no al progetto ex Rari. - spiega il Comitato Livorno Nord presieduto da Lorenzo Calamita - Eravano tanti e ci siamo dati appuntamento al Picchianti tra via Pian di Rota e via dei Fabbri». I manifestanti hanno poi sfilato in corteo fino davanti i cancelli della ex Rari, chiusa due anni fa per ordine della Procura distrettuale antimafia di Firenze in seguito ad una indagine su un presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolse anche la Lonzi Metalli. Entrambe le aziende finirono sotto sequestro, poi revocato nonostante l’inchiesta non sia stata ancora chiusa. Tutte e due lavoravano anche per conto di Aamps, la partecipata del Comune che si occupa di raccolta e smalto rifiuti. «Dalle notizie che circolano la ex Rari pare possa riaprire a gennaio. - segnala il Comitato - Ora sono in corso le pulizie dell’impianto. Lunedì incontreremo i vertici di Arpat provinciale e restiamo in contatto con l’assessore all’ambiente del Comune. Pare che dentro la ex Rari ci siano ancora 4 mila tonnellate di rifiuti lasciati lì dopo il sequestro».

Il Comitato Livorno Nord ricorda: «Hanno risposto alla nostra chiamata i comitati ambientalisti di Livorno e Stagno contro il progetto della bioraffineria Eni, il Coordinamennto Rifiuti Zero. L’intenzione è quella di creare un fronte unico con una voce unica. In questa orbita speriamo entri anche il Comitato contro la discarica del Limoncino«. Il gruppo Collesalviamo l’Ambiente ha organizzato una raccolta firme contro il progetto di impianto Eni dentro la raffineria di Stagno che se realizzato, utilizzerà il plasmix e il css per produrre metanolo. «La raccolta firme allegate alla petizione proseguirà anche nei quartieri nord di Livorno e a Livorno stessa - annuncia Collesalviamo che sta portando avanti questa iniziativa insieme al Coordinamento Rifiuti Zero - per tutto il mese di novembre. Fino ad ora abbiamo messo insieme circa 600 firme. La petizione la consegneranno ai sindaci di Livorno e Collesalvetti».

Monica Dolciotti