Rifiuti porta a porta e gabbiani: problema irrisolvibile?

Livorno, 26 luglio 2023 – Il problema della pulizia del nostro centro storico purtroppo non sembra davvero facile da risolvere. La foto arriva da un residente nel “Pentagono” e illustra una situazione assai ricorrente: un sacco di rifiuti attaccato dai gabbiani, con il materiale sparso sul marciapiede.

“Caro Sindaco – scrive Maurizio Grasso –, fino a quando noi residenti del Pentagono dovremo sopportare questo scempio che ogni giorno troviamo davanti ai nostri portoni? Che figura ci facciamo davanti ai turisti che percorrono le vie del centro, ma soprattutto davanti a noi stessi, che in questa città viviamo e vorremmo viverci, quanto meno, decentemente? Lei dirà: sui gabbiani non abbiamo potere, ma sui comportamenti dei cittadini… io credo sia lo stesso”.

"Proprio perché la nostra città non è un modello di senso civico (provi a fare una passeggiata a Parma, non vedrà una deiezione di cane o una cicca per terra) – prosegue il lettore – bisogna chiudere questa assurda parentesi del “porta a porta” e ripristinare la presenza di contenitori chiusi per la differenziata. Sono reduce da una vacanza in Trentino, sono passato per Bolzano. Strade pulite e cassonetti ovunque. Attendiamo un’iniziativa del Comune che metta fine a questa situazione”.