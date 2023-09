Rifiuti, tariffa puntuale per altre 12.000 persone: sarà estesa a La Rosa e Ardenza

Livorno, 22 settembre 2023 – "Dopo 4 anni Aamps ha un bilancio in utile, il ser vizio porta a porta va avanti. Dopo un anno la sperimentazione della tariffa puntuale a Quercianella, Banditella, Montenero e Castellaccio (per un totale di 6000 utenze) i risultati sono ottimi, con la differenziata al 70,1% (prima era al 61,9%) e con la riduzione del 28,75% (da 803 a 575 tonnellate) dell’indifferenziato. A questo punto la raccolta porta a porta con tariffa puntuale dal 1 gennaio sarà estesa ad altre 12mila utenze a La Rosa e Ardenza". Lo ha annunciato ieri il sindaco Luca Salvetti, attorniato dagli assessori Viola Ferroni e Giovanna Cepparello e dai vertici di Aamps, più Daniele Fortini presidente RetiAmbiente. "Abbiamo nel frattempo rinforzato il nucleo di ispettori ambientali di Aamps: da un operatore siamo passati a tre. – ha proseguito Salvetti galvanizzato – Il passaggio successivo sarà rinforzare la differenziata in tutta Livorno che ora è quota al 61% ". Ai cronisti che gli hanno fatto notare che in epoca governo 5 Stelle era al 67%, sia il sindaco sia il direttore di Aamps Raffaele Alessandri, hanno risposto che "all’epoca la percentuale di differenziata era condizionata da sfalci e potature e utenze portuali, che adesso sono fuori dal computo". Insomma "era un dato ’drogato’ non obiettivo".

L’assessore Viola Ferroni ha invece spiegato gli effetti benefici della tariffa puntuale sulle tasche dei livornesi: "È stata già prevista nel 2022 l’agevolazione per la tariffa puntuale nell’ordine del10% sulla parte variabile della Tari per le 6000 utenze coinvolte nella sperimentazione. Sarà così anche per le ulteriori 12.000 utenze che si aggiungeranno". Daniele Fortini: presidente RetiAmbiente ha sottolineato: "La tariffa puntuale promossa a Livorno induce i cittadini al buon comportamento ambientale non solo per i vantaggi economici sulla Tari. Soste Livorno su questo terreno". Raphael Rossi amministratore unico di Aamps ha precisato: "I cittadini sono soddisfatti della sperimentale con la tariffa puntuale. Dal nuovo anno con Ardenza e La Rosa si aggiungono territori complessi per la tariffa puntuale, ma siamo fiduciosi. Come fatt o per i quartieri della prima sperimentazione, anche là inizieremo dal 25 settembre con incontri con la popolazione e la distribuzione dei materiali. La sperimentazione partirà dal 1 gennaio 2024".

L’assessore Cepparello alla domanda sul futuro della raccolta nel ’centro allargato’, ha fatto sapere: "Per l’acquisto dei cassonetti nuovi ad apertura controllata, ci sono stati ritardi perché il finanziamento Pnnr da 1,3 milioni è sfumato e ce lo hanno detto all’ultimo. Così sarà Aamps a metterci i soldi. Conto però che il ritardo sarà recuperato velocemente".

di Monica Dolciotti