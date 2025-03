“Rigassificatore, ora paghi Snam”: I comitati sui costi del trasferimento

Piombino, 23 marzo 2025 – Rigassificatore: i comitati intervengono sulla delibera di Arera (autorità di regolazione bollette) che definisce troppo elevati i costi di spostamento dell’impuianto di Piombino. Il Gruppo Gazebo 8 giugno, Comitato La Piazza Val di Cornia e la Rete No Rigass No Gnl spiegano la loro posizione affermando che se i costi sono trppo elevati dovrebbe comunque sostenerli Snam.

“Arera – affermano i comitati – ritiene che la ricollocazione dell’impianto in Alto Tirreno, leggasi Vado,comporti rilevanti costi sia di allacciamento che di adeguamento e quindi sia inefficiente e diseconomica rispetto al l’utilità marginale dell’investimento. Come dire che Snam ci guadagna troppo poco. E continua, ribadendo il concetto, e facendo presente che l’impianto secondo Snam sarebbe indisponibile per circa un anno, con catastrofiche previsioni addirittura nel medio lungo periodo in considerazione, pensate voi, di una possibile maggiore esposizione ad eventi meteo marini avversi”.

“Comunque – continuano i comitati – la conclusione è che Arera sospende la valutazione dell’intervento Alto Tirreno e i relativi riconoscimenti tariffari. Non stabilisce nulla. Due anni or sono noi dicemmo in tutte le salse che un investimento del genere per un breve periodo non aveva senso, infatti Snam aveva chiesto una concessione per 25 anni. Poi l’autorizzazione fu rilasciata per soli tre anni e a dire il vero Snam rivide il progetto proprio per questo, rinunciando alla realizzazione del mega impianto in località Vignarca”.

"Tutti gli Enti hanno rilasciato.pareri favorevoli molto condizionati solo su un’ipotesi di tempo limitata, tre anni appunto. E ora Arera ritiene che sia diseconomico spostarlo. Ma lo sa Arera che profitti ha Snam? Lo sa che questo impianto in due anni è stato ampiamente sottoutilizzato? Lo sa che gli eventi meteo avversi spesso impediscono gli approvvigionamenti delle metaniere al rigassificatore, perché restano per giorni e giorni fuori dal porto? Lo sa che le tariffe del gas dipendono da fattori molto complessi e sofisticati, e potremmo aggiungere aggettivi meno gentili, e non certo dai lavori di scavo di Snam? Lo sa Arera che i tubi collocati a Piombino possono essere usati anche per altri scopi? Lo sa Arera che l’emergenza gas in Italia non esiste? Lo sa Arera che in Italia c’è l’impianto di Livorno,rimasto inattivo a lungo senza che accadesse proprio niente,Porto Viro, Panigaglia, e da ora pure Ravenna? Noi siamo al centro di una manovra , lo abbiamo chiaro. Chi vuole fortemente il rigassificatore a Piombino è potente e gioca tutte le carte che ha. Stavolta ha giocato la carta Arera”.