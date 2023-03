Rigassificatore, “Golar Tundra” più vicina: sarà a Piombino dal 18 marzo in poi

La nave Golar Tundra

Piombino, il corteo “No rigassificatore” sfila per le strade della città. La sinistra fischia il sindaco, i residenti lo applaudono

Livorno, 14 marzo 2023 - La nave rigassificatrice Golar Tundra è attesa in arrivo nel porto di Piombino dal prossimo 18 marzo in poi: ha appena fatto il suo ingresso nelle acque del Mar Rosso, apprestandosi a passare il canale di Suez per entrare così a breve nel Mediterraneo.

La nave, come confermano oggi dalla capitaneria di Piombino, si trova attualmente in transito davanti alla località di Hurghada. Dovrebbero essere dunque rispettati i tempi stimati di approdo a Piombino.