Rigassificatore, incontro fra giganti. Stasera la Kalymnos a Piombino: primo rifornimento per la Golar Tundra

Piombino (Livorno), 4 maggio 2023 – Oggi pomeriggio la prima nave gasiera per la Golar Tundra arriva in rada davanti al porto di Piombino.

Potrà essere avvistata facilmente perché la gasiera Kalymnos, 295 metri di lunghezza e 46 di larghezza, ha praticamente le stesse dimensioni del rigassificatore ormeggiato alla Banchina Est della Darsena Nord.

La nave gasiera entrerà in porto stasera dopo le 23 (con il traffico dei traghetti fermo) e sarà ormeggiata a fianco della Golar Tundra. La manovra sarà accompagnata dai rimorchiatori dei Frratelli Neri e dagli ormeggiatori del porto che già lo scorso 19 marzo con la Golar Tundra eseguirono tutte le operazioni con grande professionalità.

Domani pomeriggio ci sarà inoltre la doppia visita sulle banchine del presidente della Regione Eugenio Giani e del ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Giani e Fratin si sono già incontrati a Pisa per parlare di compensazioni e altre questioni ambiantali e del settore dell’energia.

"Noi – ha detto Giani – come Toscana abbiamo fatto la nostra parte. A questo punto a Piombino dobbiamo fare lo sconto nelle bollette, dobbiamo iniziare i lavori delle bonifiche. Ci sono già 88 milioni che, grazie al lavoro che abbiamo fatto al lavoro che abbiamo fatto in Parlamento, sono a disposizione di Invitalia, per fare la bonifica della falda”.

"Con il presidente della Regione Eugenio Giani – ha spiegato Fratin – abbiamo fatto una serie di valutazioni riguardo alla questione di Piombino Valuteremo in base alla programmazione della Regione e alle valutazioni del Comune, indipendentemente dal percorso giuridico del Tar”. E ha aggiunto: “Entro 15 giorni avremo la destinazione del rigassificatore dopo la permanenza a Piombino”.