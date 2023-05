Rigassificatore, la nave gasiera ha terminato il primo rifornimento della Golar Tundra e ha lasciato Piombino

Piombino (Livorno), 7 maggio 2023 – La nave gasiera Maran Gas Kalymnos ha terminato nel pomeriggio di sabato le operazioni al terminale del rigassificatore Frsu di Piombino e in tarda serata, dopo l'ultimo traghetto, ha lasciato gli ormeggi e ripreso il mare.

La Kalymnos e la Golar Tundra affiancate in porto a Piombino

La nave, a seguito dei controlli preliminari effettuati in rada dal consulente chimico di porto, come spiegano dalla Capitaneria di Piombino in una nota, ha accostato il terminale sotto la costante supervisione della Sala operativa e, in banchina, del Nucleo nostromi della guardia costiera. A completamento dell'attività, spiegano ancora dalla guardia costiera, per garantire in ogni suo aspetto la sicurezza della navigazione e delle manovre portuali, è stata anche effettuata nella giornata venerdì a bordo della stessa metaniera, da parte del personale del Corpo in possesso della specifica abilitazione, una approfondita ispezione di 'Port State Control', che ha dato pieno riscontro positivo.

Tutte queste attività, frutto del lavoro degli ultimi mesi, sono state effettuate per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, per gli equipaggi, per le unità impiegate e per l'intero contesto portuale.