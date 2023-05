Rigassificatore Piombino, via libera a rifornimento e test. In arrivo Pichetto Fratin e Giani. Foto e video

Piombino (Livorno), 5 maggio 2023 – La Kalymnos Maran Gas, la prima nave gasiera a rifornire la Golar Tundra, ha fatto il suo ingresso in porto a Piombino ieri sera alle 23. Perfettamente riuscite le manovre di affiancamento e di ormeggio: tutto è stato completato alle 1,30.

Via ai test

Subito sono cominciate le operazioni di collegamento delle manichette e sono iniziati i test per lo scarico del gas naturale liquido dalla Kalymnos alla Golar Tundra. Le operazioni in massima sicurezza nell’area off-limits dovrebbero proseguire fino alla giornata di domani, quando è prevista la ripartenza della Lng-carrier greca. Poi si andrà avanti con la fase dei test per l’impianto rigassificatore nella Golar Tundra.

Ministro e governatore

Oggi a Piombino le visite del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.