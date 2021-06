Presidio sotto il Comune. Rimateria oggi è in sciopero. Al fianco dei lavoratori anche i sindacati metalmeccanici. "Rimateria riveste un ruolo strategico ed essenziale nella tutela ambientale del territorio e della salute dei cittadini di tutta la Val di Cornia – hanno detto Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e...

Presidio sotto il Comune. Rimateria oggi è in sciopero. Al fianco dei lavoratori anche i sindacati metalmeccanici. "Rimateria riveste un ruolo strategico ed essenziale nella tutela ambientale del territorio e della salute dei cittadini di tutta la Val di Cornia – hanno detto Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel - Rimateria è garanzia di tutela per i cittadini dalle emissioni e dal percolato prodotti dalla discarica: senza la continuità operativa ed aziendale il quadro della difesa ambientale senz’altro peggiora, e si rischia di perdere il soggetto più qualificato per le tanto attese bonifiche. In un quadro di assoluta drammaticità per Piombino e per l’intera Val di Cornia - già area di crisi industriale complessa - un nuovo fallimento e nuovi disoccupati rappresentano un dramma che si aggiunge al dramma". A seguito della richiesta di fallimento di Rimateria - chiesto dallo stesso Cda - i lavoratori, attraverso Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato sciopero per l’intera giornata di oggi, e i lavoratori effettueranno un presidio sindacale dalle ore 10 alle 13.30 in via Ferruccio davanti all’ingresso della sede del Comune di Piombino. La Fiom, che insieme a Fim e Uilm e alle Rsu degli stabilimenti metalmeccanici del territorio, sarà presente questa mattina al presidio, ha voluto esprimere la propria vicinanza "ai 41 lavoratori di Rimateria che il 9 giugno potrebbero vedersi licenziati senza alcun ammortizzatore sociale, a seguito della richiesta del consiglio di amministrazione di messa in fallimento della loro azienda".