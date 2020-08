Clamoroso rimpasto nella giunta municipale con Fortunato Fortunati rimosso dalla carica di vicesindaco ed assessore dal sindaco Marco Corsini che ha nominato al suo posto Valeria Barbagli eletta in consiglio comunale nella lista di minoranza ‘Terra Nostra’ e recentemente confluita nella maggioranza che governa il...

Clamoroso rimpasto nella giunta municipale con Fortunato Fortunati rimosso dalla carica di vicesindaco ed assessore dal sindaco Marco Corsini che ha nominato al suo posto Valeria Barbagli eletta in consiglio comunale nella lista di minoranza ‘Terra Nostra’ e recentemente confluita nella maggioranza che governa il paese. Al ‘dimissionamento’ di Fortunati si è arrivati dopo una turbolenta riunione di maggioranza nella quale non sono stati appianati i contrasti e la diversità di vedute emersi ormai da tempo tra il primo cittadino ed il suo vice. Contrasti che si erano recentemente palesati con l’astensione di Fortunati in occasione del voto sul conto consuntivo 2019. La Barbagli, medico di famiglia in pensione, entra in giunta con le deleghe a sanità, politiche sociali e servizi alla persona. Relativamente agli altri assessori, Simonetta Simoni aggiunge alle competenze su scuola e decoro di Rio nell’Elba quella sul personale. Invariate, invece le deleghe a Mirco Mancusi e Raffaella Franceschetti che continueranno ad occuparsi il primo di attività produttive, società partecipate e porti, la seconda di ambiente, turismo, cultura e promozione territoriale. Il sindaco Corsini ha deciso di tenere lavori pubblici, urbanistica e affari legali. Ridistribuiti anche gli incarichi ai consiglieri di maggioranza, Manuela Chiros ha le deleghe per demanio e patrimonio e decoro di Rio Marina; Simona Cignoni per polizia municipale e decoro di Cavo; Rossana Braschi per la tutela degli animali; Mattia Gemelli per sport, bilancio, digitalizzazione della pubblica amministrazione, politiche ed eventi giovanili. Ro.Me.