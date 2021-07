Piazza del Luogo Pio si fa bella per apparire in forma smagliante in vista della grande kermesse d’agosto di Effetto Venezia (dal 4 all’8 agosto). È infatti terminato l’intervento di restyling di piazza del Luogo Pio che era iniziato a fine maggio. Sono stati piantati 12 nuovi alberi (olivi e canphora) per renderela più verde. Le alberature, di media grandezza, sono state messe a dimora in fioriere in cemento di colore avorio, in una nuance coordinata con le panchine già presenti nella piazza....

Le alberature, di media grandezza, sono state messe a dimora in fioriere in cemento di colore avorio, in una nuance coordinata con le panchine già presenti nella piazza. Hanno sostituito i grandi vasi con le piante, tristeme seccate, collocati a suo tempo quando fu inaugurata la mostra di Amedeo Modigliani al Museo della Città tra la fine del 2019 e il gennaio 2020.

La scelta delle piante secondo gli uffici tecnici non è stata casuale: gli olivi sono stati individuati perché richiamano l’antica vocazione della piazza dove si trovano gli ex Bottini dell’Olio (depositi dell’olio, oggi Museo). Gli alberi di canphora sono stati già utilizzati in altre zone della città come in piazza Grande lato Duomo.

Prima della piantumazione degli alberi è stato realizzato un impianto di irrigazione permanente per scongiurare che le piante morissero di sete come le altre. Questo ha comportato un lavoro di scavo e successiva ripresa della pavimentazione colorata che forma un disegno geometrico: un susseguirsi di rettangoli e quadrati che in futuro potrà essere esteso alle parti adiacenti. Le fioriere sono state collocate alle intersezioni del disegno.

Presenti al sopralluogo anche il dirigente dell’Ufficio Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzione Roberto Pandolfi, gli architetti Fabrizio Mori e Matilde Bambini del Comune di Livorno e il tecnico Massimo Tognozzi.

A illustrare i lavori finiti sono ststi il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’arredo urbano Silvia Viviani e i tecnici del Comune.

"La piazza si è ulteriormente abbellita. - è stato il commento del sindaco - Il passo successivo sarà il rifacimento del pratino nei pressi del Museo della Città" oggi spoglio "e usato impropriamente come area per la sgambatura dei cani. Quando sarà sistemato pensiamo infatti di proteggerlo con una bassa recinzione".

Il sindaco Luca Salvetti ha anche anticipato insieme all’assessore Viviani che "il progetto per il ponte sul fosso di viale Caprera è stato approvato. Siamo pronti dopo l’estate ad avviare i lavori per completare lo scavo del fosso bloccato da qualche anno. Abbiamo deciso di farlo dopo l’estate perché un cantiere con Effetto Venezia in corso sarebbe stato problematico".

Monica Dolciotti