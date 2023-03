“Rinnovare l’ospedale di Livorno senza spreco di soldi pubblici e senza cementificazione” / Video

Irene Galletti, Movimento 5 Stelle

Livorno, 23 marzo 2023 – Irene Galletti, presidente del gruppo consiliare in Regione e coordinatrice territoriale del Movimento 5 Stelle Toscana, ha fatto visita a Livorno per incontrare una folta delegazione del comitato Parco Sandro Pertini per la tutela del verde urbano di Livorno presso il sito ex Pirelli/Parterre in cui dovrebbe sorgere il nuovo presidio ospedaliero cittadino una volta conclusi i passaggi tecnico-amministrativo previsti dalla legge.

Poco meno di un’ora di colloquio con alcuni membri del comitato per la consigliera pentastellata, accompagnata da Stella Sorgente. Giusto il tempo di udire le istanze e comprendere le sensibilità del comitato che ha preso parte al raduno di ieri mattina. Una visita, quella della consigliera per "portare in Regione le istanze di una cittadinanza livornese cui interessa un ospedale rinnovato, persino più grande dell’attuale, senza alcuno spreco di risorse e di suolo” e al contempo “la prova di una giunta che contraddice se stessa e che va contro gli interessi della popolazione”.

"Con la visita di oggi a Livorno - ha dichiarato Galletti - aggiungo un altro tassello che mi fa dire di una sanità toscana allo sbando, quando invece qui sembrava che fossero migliorate le condizioni dalla giunta Salvetti in poi: quando sento parlare di “impossibilità di fare dei cantieri all’interno di un ospedale”, trovo questo fatto un falso. Se servono i lavori devono esser fatti a un ospedale che oltretutto durante la pandemia, come ha ricordato l’Oms, si è rivelato più funzionale di tanti altri per la sua struttura a padiglioni. Questo sembra essere un fatto che incomprensibilmente la giunta sembra ignorare. E per quale motivo? Per una cementificazione di un’area verde in barba a quello che ci chiede l’Europa e il buon senso in tema di transizione ecologica”.

Insieme al Comitato, la consigliera regionale è sembrato schierarsi quindi a sostegno dell’ospedale attuale, purché "rinnovato e funzionale con un bellissimo parco che vi si affaccia, che è attualmente quello esistente, con un verde più curativo di tanti farmaci”, che per il M5s “si può fare senza spreco di risorse e suolo”.