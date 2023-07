Rinvio del Tar del Lazio per il rigassificatore

"Il Tar del Lazio ha disposto il rinvio al 20 dicembre dell’udienza di merito sul rigassificatore di Piombino. Alla base della decisione, i tempi tecnici del procedimento: il parere definitivo del Comitato tecnico regionale sul tema della sicurezza risale al 27 giugno, il Comune ha 30 giorni di tempo per preparare il dovuto ricorso per motivi aggiunti e la controparte altrettanti per presentare le controdeduzioni". La sicurezza è uno dei temi principali del ricorso presentato dal Comune di Piombino. "Eravamo disposti a non impugnare il parere definitivo del Ctr pur di arrivare alla conclusione della vicenda - spiega il sindaco Francesco Ferrari (nella foto) - ma avrebbe significato rinunciare alle contestazioni in materia di sicurezza che abbiamo sollevato nei precedenti ricorsi".