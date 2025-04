Rio, la Fratres dona un defibrillatore alla comunità

Rio (Isola d’Elba), 17 aprile 2025 - Si è svolta il 12 aprile, nel comune di Rio, l'inaugurazione di un defibrillatore semiautomatico donato dal consiglio territoriale Fratres della provincia di Livorno alla comunità riese.

Questo strumento è il quarto che viene donato nella provincia livornese dall'associazione e rientra in un progetto che prevede di regalarne 12. Questa iniziativa è portata avanti grazie alla collaborazione tra la Fratres territoriale della provincia di Livorno e la Castagneto Banca 1910 rappresentata, per l'occasione, dal dottor Alberti Daniele responsabile per l'Isola d'Elba. In piazza Mazzini a Rio Marina a ricevere e inaugurare l'installazione era presente, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, la presidente del consiglio di Rio, la dottoressa Barbagli Valeria. Erano presenti anche alcuni consiglieri dell'opposizione tra cui il capogruppo Mirco Giordani. Presenti anche, oltre alle autorità civili e alle cittadine e ai cittadini riesi, le autorità militari e religiose, rappresentanti di associazioni e partiti politici di Rio Marina..Dopo il saluto di benvenuto fatto da Roberto Antonini, presidente del gruppo Fratres di Rio, c'è stato l'Intervento della dottoressa Barbagli e a seguire quello del presidente Provinciale dei Fratres Rudi Princi venuto a Rio per l'occasione accompagnato da altri rappresentanti del consiglio territoriale. Tutti gli interventi hanno messo in risalto l'importanza della giornata, il valore del volontariato e, in particolare modo, della donazione del sangue.

Particolarmente toccante è stato l'intervento del presidente Princi che ha raccontato la sua esperienza personale. In seguito c'è stato l'intervento del Parroco con la benedizione e poi, in collaborazione con la locale Misericordia e il suo governatore, Andrea Landucci, si è passati al montaggio del defibrillatore. La giornata si è conclusa con un brindisi gestito dalla Proloco di Rio alla presenza di Marinella Cecchini e Stefano Tredici rispettivamente presidente e vice dell'associazione e di altri volontari. Ospite gradito è stato Paolo Conticini, ormai riese adottivo, che si è complimentato per l'iniziativa e non si è sottratto alle foto di rito.