Ripartono i gruppi di cammino

Riprende da martedì 1° marzo l’esperienza del gruppo di cammino organizzati dall’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con le associazioni Auser Filo d’Argento e Croce Rossa Italiana. "I gruppi partiti nel novembre scorso – ricorda Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello sport di Livorno – erano stati interrotti in considerazione dell’andamento pandemico che sconsigliava di riunire persone anche all’aperto. Adesso che la situazione è decisamente migliorata torna la nostra attività, gratuita e socializzante, finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze in un contesto sicuro e all’aria aperta. Per aderire non serve certificazione medica, ma un colloquio nel reparto di Medicina dello Sport dove, in base alle condizioni di ciascuno, le persone sono indirizzate verso il gruppo di cammino più adatto. A guidarlo ci sarà un cosiddetto “walking leader” ovvero personale specificatamente formato per formare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare ed avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento". I gruppi partono nelle mattine di martedì e venerdì da viale Carducci (Auser) oppure da piazza Sforzini (Croce Rossa). Al progetto partecipano la Diabetologia diretta da Graziano Di Cianni, la Cardiologia diretta da Emilio Pasanisi e la Zona Livornese diretta Cinzia Porrà. Per maggiori informazioni è possibile contattare la nostra segreteria scrivendo a medsport.livorno@uslnordovest.toscana.it oppure telefonando al numero 0586-223912 ...