Ripartono le esperienze internazionali per gli studenti del liceo “Enriques”

Gli studenti del liceo "Enriques" che sono andati nel Regno Unito

Livorno, 4 marzo 2023 – Il 26 febbraio 2023 un primo gruppo di trentadue studenti del liceo “Federigo Enriques” di Livorno, accompagnati dalle professoresse Mariangela Antonelli, Monica Brondi e Rossella Consoli, ha avviato le attività di stage formativo a Bournemouth (Regno Unito). Ogni domenica è prevista la partenza di un nuovo gruppo fino a coinvolgere complessivamente 145 studenti, appartenenti alle classi terze e quarte dei licei scientifico e linguistico per tutto il mese di marzo.

La classe 4L, inoltre, inaugura con le professoresse Azzurra Becagli e Virginia Tonfoni una esperienza di immersione intensiva nella cultura spagnola a Siviglia, cosa che ci ripromettiamo di ripetere anche nei prossimi anni per le classi dell'indirizzo Linguistico.

Le attività di quest’anno sono vissute da studenti e insegnanti con grande entusiasmo, vista l’impossibilità di viaggiare all’estero negli ultimi due anni e mezzo a causa dell’emergenza Covid-19. Tornare a offrire questo tipo di esperienze è un punto di orgoglio per il nostro istituto e sempre più ci stiamo adoperando per proiettare gli studenti in una dimensione europea, attivando collaborazioni con scuole estere e incentivando alunni e personale alla partecipazione ai programmi Erasmus+.

Il tutto è stato reso possibile anche grazie al lavoro organizzativo e amministrativo degli uffici di segreteria, seguito personalmente dalla referente del progetto, la professoressa Veronica Fiorillo e dal dirigente scolastico, il dottor Ersilio Castorina. Un sentito ringraziamento va rivolto al personale della Questura di Livorno, che si è adoperato strenuamente per rilasciare in tempi brevi i passaporti necessari alla maggior parte degli studenti in partenza.